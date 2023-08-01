В разных городах России за два дня по меньшей мере 11 раз пытались поджечь военкоматы. Девять поджогов произошли 31 июля, еще два — 1 августа. Большинство задержанных говорят, что сделали это по указанию телефонных мошенников.

Так, вечером 31 июля в Омске полицейские задержали студентку педагогического колледжа Анастасию Антонову. Как пишет «Коммерсантъ», она облила дверь военкомата на улице Пушкина горючей жидкостью, но не успела ее поджечь. Позже Антонова рассказала силовикам, что ей позвонил неизвестный и сказал, что на ее имя оформили кредит. Девушке предложили отомстить банку и поджечь его отделение, но вместо этого прислали адрес военкомата.

В тот же день в Калуге пенсионерка Ольга Морозова забросила в окно первого этажа здания военкомата на улице Суворова бутылку с зажигательной смесью. Огонь быстро потушили, никто не пострадал, а Морозову сразу задержали. «Коммерсантъ» пишет, что она пошла на такой шаг по заданию мошенников.

Также 31 июля в Можайске Татьяна Холюсева пыталась поджечь здание военкомата на улице Фрунзе. Она рассказала следователям, что ей позвонил некий мужчина, который представился сотрудником «Сбербанка» и заявил, что в здании военкомата находится мошенник, который пытается взять на ее имя кредит. Холюсевой предложили поджечь здание, чтобы помочь силовикам задержать его. Пожар потушили сотрудники военного комиссариата. Против Холюсевой возбудили уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества».

Похожая история произошла в городе Россошь Воронежской области. Учительнице Ольге Подуновой позвонили и сообщили, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее счета. Чтобы остановить мошенников Подунова должна была поджечь здание и «выкурить наружу» злоумышленника, которого после этого якобы задержит полиция. В итоге Подунова бросила в дверь регионального военкомата бутылку с зажигательной смесью, после чего ее задержали.

Военкомат в подмосковном Подольске за день пытались поджечь дважды. Сначала полицейские задержали менеджера ресторана «Вкусно и точка» Вячеслава Лычагина. Его действия также координировали телефонные мошенники. По словам Лычагина, ему позвонили якобы из Центробанка и убедили взять кредит, который он отправил на счет злоумышленнику. Затем ему предложили вернуть деньги, но взамен потребовали поджечь военкомат. Как пишет «Коммерсантъ», Лычагин купил пять небольших флаконов жидкости для снятия лака и бутылку «Боржоми». Изготовив из них «коктейль Молотова», он бросил его в дверь военного комиссариата.

Через несколько часов в эту же дверь бутылку с зажигательной смесью бросил пенсионер Николай Каплин. Позже он рассказал, что отдал мошенникам два с половиной миллиона рублей. Часть денег они обещали вернуть после поджога.

В Казани после неудачной попытки поджога задержали Альфию Гарипову. Она рассказала, что кинуть в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью ее по телефону попросили «некие правоохранители».

В Феодосии задержали 51-летнюю учительницу русского языка, которая разбила бутылку с «коктейлем Молотова» возле военкомата. Против нее возбудили дело о хулиганстве. На допросе женщина заявила, что стала жертвой украинских спецслужб. Она также рассказала, что оформила кредит на три миллиона рублей и перевела его по реквизитам, которые ей прислали мошенники.

В Санкт-Петербурге силовики задержали 53-летнюю женщину, которая угрожала поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов в городе Сестрорецке. Издание 78 ru сообщает, что она подошла к окну дежурного и сказала, что взорвет военкомат. При этом женщина «заметно нервничала и держала в руках мобильный телефон». Ее задержали, а в сумке у нее нашли две бутылки с зажигательной смесью.

«Коммерсантъ», ссылаясь на источник в МВД, пишет, что за этими акциями, предположительно, стоят телефонные мошенники, действующие в интересах украинских спецслужб.

Поджоги военкоматов продолжились 1 августа. В московском районе Кузьминки женщина кинула «коктейль Молотова» в дверь местного военного комиссариата. По данным Mash, ее задержали сотрудники Росгвардии, а пожар быстро потушили.

В Ставрополе женщина попыталась бросить в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил местный губернатор Владимир Владимиров. По его словам, она стала жертвой мошенников. Женщину задержали, никто не пострадал.

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