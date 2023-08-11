Власти пообещали компенсации пострадавшим в результате взрыва в Сергиевом Посаде

Пострадавшие в результате взрыва в Сергиевом Посаде 9 августа получат компенсации. Сегодня на месте взрыва завершился разбор завалов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации — по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами — по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении — по 100 тысяч рублей», — написал Воробьев в своем телеграм-канале, уточнив, что в результате взрыва погибла женщина, а еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Также Воробьев пообещал восстановить за счет государства пострадавшее от взрыва жилье. По его словам, взрывной волной были повреждены 397 квартир и 20 частных домов.

Компенсации, как заявил Воробьев, смогут получить и владельцы поврежденных автомобилей. По его словам, их 184.

«Кроме того, пострадали пять объектов инфраструктуры — в том числе две школы и колледж. К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе “Луч” в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», — добавил Воробьев.

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