Учеба в вузах и колледжах для участников войны в Украине станет бесплатной

Студенты вузов и колледжей, участвовавшие в войне в Украине, смогут перевестись на бесплатную форму обучения. Соответствующее постановление утверждено российским правительством. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу кабинета министров.

Там отметили, что перевестись на бесплатное обучение ветераны вторжения в Украину смогут даже в случае отсутствия вакантных бюджетных мест.



«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что перераспределение мест будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе.

В пресс-службе также сообщили, что решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе, а основанием для перевода будет служить заявление учащегося.

В начале августа «Важные истории» писали, что как минимум 833 человека поступили в самые престижные российские вузы по квотам для участников войны в Украине и их детей. Большинство из них получили на ЕГЭ на баллы ниже проходных или вообще не сдавали экзамены.

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