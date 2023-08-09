Сотрудники тюрьмы в Димитровграде Ульяновской области избивают заключенных-мусульман, заставляют сбривать бороды, подкладывают в еду свинину и не дают им молиться. Об этом фонду «Гражданское содействие» сообщили пятеро заключенных, которые содержатся в этом учреждении.

Один из них рассказал правозащитникам, что в начале июля осужденных мусульман вывели в баню, где хранятся машинки для стрижки бороды. По правилам, длина бороды у заключенного не должна превышать 9 миллиметров. Сотрудники тюрьмы сломали насадки для машинок, чтобы осужденные не могли подстричь бороды в соответствии с правилами. «Они потребовали, чтобы мы постригли волосы и бороды “под ноль” машинками без насадок», — сказал собеседник «Гражданского содействия». Он отказался бриться «под ноль», после чего его избили.

Вскоре этот заключенный воткнул себе заточенную проволоку между ребер на глубину около семи сантиметров, чтобы привлечь внимание к грубым нарушениям прав в тюрьме. Его госпитализировали, а затем перевели в другое исправительное учреждение. Еще несколько заключенных рассказали правозащитникам, что получали угрозы применения силы при бритье. Один из них видел заключенных, побритых насильно.

Другие мусульмане, содержащиеся в этом тюрьме, рассказали, что сотрудники учреждения оскорбляют их на религиозной почве и забирают у них из камер коврики для молитв и Коран. Кроме того, во время молитвы силовики специально включают громкую музыку либо начинают проводить обыски в камерах. Еще один человек пожаловался, что в еду мусульманам добавляют свинину, вынуждая вовсе отказаться от питания.

Кроме прочего, в тюрьме плохо работает канализация. Заключенные жалуются, что в камерах сыро, там образуется плесень, а с потолка капает вода. Кроме того, там водятся пауки, тараканы, сороконожки и другие насекомые.

«Сотрудники тюрьмы необоснованно оскорбляют нас, называют террористами, экстремистами, убийцами и так далее, в том числе, оскорбляя по национальному признаку. В ответ мы вынуждены не только писать обращения, но и объявлять голодовку. Нас доводят до покушения на самоубийство», — сказал один из заключенных.

В 2022 году заключенные Димитровградской тюрьмы объявили голодовку и порезали вены на фоне издевательств над ними по религиозным мотивам.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.