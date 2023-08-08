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В Забайкалье потребовали наказать полицейских, которые не завели дело о «дискредитации» армии после избиения участника войны в Украине 

10:47 • 08.08.2023

Прокуратура Забайкальского края потребовала наказать полицейских, которые не возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии после нападения на участника войны в Украине. Об этом сообщил местный губернатор Александр Осипов.

«Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества», — написал он. 

Вечером 5 августа в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края избили участников войны в Украине — Михаила Таскина и Сергея Елгина. Оба они, как сообщается, потеряли на войне по ноге. Один из них воевал в составе ЧВК Вагнера, другого — мобилизовали. Во время избиения нападавшие, как пишет местное издание «Забайкалье Чита», называли их убийцами и «всячески глумились над инвалидами». 

Позже полицейские задержали одного из подозреваемых — 27-летнего жителя села Нерчинский завод. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью участнику войны, а также в повреждении автомобиля из хулиганских побуждений. 

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