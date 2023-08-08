«Теперь мы как будто в российском плену». В подмосковной военной части два месяца сидят несколько десятков бывших заключенных, которые были в украинском плену и вернулись в Россию

Несколько десятков бывших заключенных, которые были в украинском плену и вернулись в Россию по обмену, уже два месяца находятся в воинской части в Московской области. У них отобрали телефоны, а также запретили им прогулки и передачи, выяснил «Холод».

28 июля на ютуб-канале Владимира Золкина появилось интервью Павла Гугуева — 42-летнего бывшего заключенного, который месяц провел в украинском плену. Он связался с блогером Дмитрием Карпенко по видеосвязи и рассказал, что россиян, которые попали в плен, а позже вернулись в страну в рамках обмена, больше месяца держат в подмосковной воинской части. В интервью Гугуев сообщил, что ему не предоставляют необходимую при ВИЧ-инфекции терапию и заявил, что покончит с собой, если его снова отправят на фронт.

«Как мне после этого идти вас [украинцев] убивать, если мне [в плену] жизнь сохранили? Пусть меня здесь разменяют, в тефтелю мне выстрелят — я не пойду никуда, принципиально не пойду, с какого хуя я должен идти?», — сказал Гугуев.

На следующий день у всех бывших пленных, которые находятся в одной части с Гугувым, отобрали телефоны. Им также запретили выходить на прогулки и получать передачи, а самого Гугуева на несколько дней заперли в изолированной комнате. Об этом «Холоду» рассказал другой бывший пленный — он смог позвонить по телефону знакомого.

«Холод» выяснил, что бывшие пленные из этой части последний раз заходили в свои соцсети 29 июля. Именно в этот день у них отобрали телефоны. «Теперь мы как будто в российском плену», — сказал собеседник издания.

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