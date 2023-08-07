Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть из семи фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2021 году к срокам от пяти с половиной до шести с половиной лет лишения свободы. Единственная среди подсудимых женщина получила условный срок, сообщает ТАСС.

По версии следствия, с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые поставляли и продавали алкоголь, содержание метилового спирта в котором превышало норму. В результате употребления этих напитков на Урале в 2021 году умерли 44 человека.

Фигурантов дела осудили по статьям о хранении и перевозке с целью сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть по неосторожности двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК), а также о незаконном обороте спиртосодержащей продукции (пункт «б» части 2 статьи 171.3 УК) и незаконной розничной продаже алкоголя (статья 171.4 УК).

Самый большой срок — 6,5 лет колонии — получил Артем Чабан. Как пишет E1.ru, именно он купил у неизвестного человека метиловый спирт, который впоследствии разбавляли этиловым спиртом и продавали. Другие фигуранты дела Надир Мамедов и Армен Аветисян получили по шесть лет колонии, Адалат Гурбанов — шесть лет и два месяца заключения, Микайыл Назаров — шесть лет и три месяца, Заур Джаббаров — пять с половиной лет, Татьяна Васильева — три года условно. Осужденные мужчины поставляли и продавали суррогатный алкоголь, а Татьяна Васильева работала продавщицей в магазине на рынке «Ботанический».

В России регулярно происходят массовые отравления поддельным алкоголем. Последний раз, в июне 2023 года, больше ста человек пострадали после употребления напитка «Мистер Сидр» в Самарской, Нижегородской, Курганской областях и в Удмуртии. 36 человек погибли.

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