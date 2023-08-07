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Сразу после оглашения приговора Алексея Навального снова отправили в ШИЗО

18:13 • 07.08.2023

Алексея Навального вновь поместили в штрафной изолятор — сразу после оглашения приговора 4 августа. Об этом сообщила его соратница Кира Ярмыш. 

По ее словам, это уже 18 раз, как оппозиционера водворяют в ШИЗО. На этот раз его отправили туда на 14 дней. Когда они закончатся, политик в сумме проведет в штрафном изоляторе 207 дней. До оглашения приговора 4 августа Навальный тоже находился в этой камере. 

4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. Бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного по этому же делу осудили на восемь лет колонии общего режима. 

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