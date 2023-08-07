ФСБ внедрила новый способ фальсификации дел о «госизмене»

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказал «Холоду» о новом способе фальсификации уголовных дел о «госизмене», которые начали практиковать сотрудники ФСБ. По его словам, оперативники специально ищут противников войны в чатах, а потом от лица представителей Украины предлагают им покинуть Россию и перейти на сторону Украины.

«В каком-то существующем чате следователи находят россиян, которые оставляют комментарии в пользу Украины. И от имени украинцев вступают с ними в переписку, мол “Какой ты хороший человек”. А потом говорят: “Приезжай к нам, мы тебе поможем”. И в переписку плавно внедряют элементы, которые необходимы для дальнейшего доказательства вины человека в "госизмене", — рассказывает Смирнов. — А потом говорят: “Вот деньги, вылетай из такого-то аэропорта”, и на вылете человека, конечно, задерживают».

Оценить реальное количество подобных кейсов Смирнов не берется, так как все они засекречены. Однако адвокат утверждает, что он лично видел как минимум одну подставную переписку, где человека пытались подвести под статью.

Смирнов также говорит, что силовики выработали для себя типичный алгоритм возбуждения уголовного дела по статье о «госизмене»: на границе рандомно задерживают людей, которые пытаются выехать или вылететь из России. Проверяют телефон, находят подписку на «Русский добровольческий корпус» или легион «Свобода России». Этого человека сперва задерживают на несколько суток по административному делу — якобы он использовал нецензурную речь в общественном месте или не подчинялся требованиям сотрудника полиции. Во время административного задержания следователь согласовывает с Москвой возбуждение уголовного дела.

«Саму по себе подписку на паблик “Русского добровольческого корпуса” или легиона “Свобода России” они используют как элемент доказательства "госизмены" в форме перехода на сторону противника. Они говорят: вот ты подписан на паблик, а вот у тебя переписка о том, что ты против войны или поддерживаешь Украину. Значит ты ехал не в отпуск, а воевать на стороне противника», — описывает механику Смирнов.

Всего за «госизмену» в форме перехода на сторону противника с начала года обвинили как минимум восьмерых россиян. Еще 20 людям предъявили обвинение в сборе и выдаче сведений, составляющих гостайну. А 10 граждан других стран задержали и обвинили в шпионаже. Всего с 1 января по 31 июля 2023 года возбуждено как минимум 82 уголовных дела, связанных с государственной изменой. За что еще можно стать «изменником родины», читайте в полной версии исследования «Холода».

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