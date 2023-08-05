Российская оперная певица Анна Нетребко снова судится с нью-йоркской «Метрополитен-оперой» из-за отмены выступлений после начала войны в Украине

Российская оперная певица Анна Нетребко обратилась в суд с иском к нью-йоркской «Метрополитен-опере». Она требует 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные после начала войны в Украине выступления и оплату репетиций. Об этом пишет Associated Press.

Нетребко обвиняет театр и его генерального директора Питера Гелба, в частности, в клевете и нарушении контракта. В своем иске она утверждает, что из-за действий руководства «Метрополитен-оперы» она испытала «сильные душевные и эмоциональные страдания», которые включали «депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу».

По словам Нетребко, «Метрополитен-опера» и Гелб испортили отношение публики к ней, из-за чего «другие оперные театры и культурные учреждения в Соединенных Штатах решили воздержаться от ее найма». Кроме того, Нетребко пожаловалась, что российские театры расторгли с ней контракты из-за требований «Метрополитен-оперы» выступить с публичным осуждением действий России в Украине.

В «Метрополитен-опере» назвали требования Нетребко необоснованными.

В марте 2023 года суд в США уже обязал «Метрополитен-оперу» выплатить Нетребко 200 тысяч долларов в качестве компенсации за 13 отмененных выступлений.

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