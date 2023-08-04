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Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение войны назад — к государству-агрессору»

21:45 • 04.08.2023

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении поблагодарил Службу безопасности страны. 

«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — к государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», — отметил Зеленский.

Утром 4 августа фото и видео десантного корабля российского ВМФ «Оленегорский горняк», который с большим креном на левый борт идет на буксире, опубликовал провоенный блогер Владимир Романов. Такие повреждения корабль, вероятно, получил в ходе атаки украинских морских дронов на порт Новороссийска в ночь на 4 августа.

Источники издания «Украинская правда» утверждают, что эту спецоперацию провела Служба безопасности Украины.

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