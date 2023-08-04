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Атаковавшим порт Новороссийска морским беспилотникам, вероятно, удалось повредить большой десантный корабль «Оленегорский горняк»

11:20 • 04.08.2023

Большой десантный корабль российского ВМФ «Оленегорский горняк», вероятно, получил повреждения в ходе ночной атаки украинских морских беспилотников на порт Новороссийска. Фото и видео корабля, который с большим креном на левый борт идет на буксире, опубликовал провоенный блогер Владимир Романов. Он утверждает, что видео сделано утром 4 августа. Фото и видео накренившегося судна появились и в других российских провоенных телеграм-каналах. 

В свою очередь, украинское издание «Инсайдер» опубликовало видео, снятое, как утверждается, с одного из морских дронов, принимавших участие в атаке на Новороссийск. На кадрах видно, что беспилотнику удалось вплотную подплыть к левому борту корабля, который своими очертаниями похож на «Оленегорского горняка».

Утром 4 августа о ночной атаке морских дронов на порт Новороссийска сообщило российское Минобороны. В ведомстве утверждали, что атака была успешно отражена, а оба принимавших в ней участие морских беспилотника уничтожены огнем штатного вооружения российских кораблей, в том числе «Оленегорского горняка».

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