«Вас, а не меня хотят испугать». Алексей Навальный прокомментировал свой приговор  

Алексей Навальный прокомментировал приговор, который сегодня ему вынес Мосгорсуд по «экстремистскому» делу.

«19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима», — написал он.

Также Навальный отметил, что цифра в приговоре — не для него. «Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть», — подчеркнул он.

Кроме того, Навальный обратился к сторонникам и попросил не терять «воли к сопротивлению», так как Путин, по его словам, не должен достичь своей цели.

4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. Бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного по этому же делу осудили на восемь лет колонии общего режима. Из-за плохого качества трансляции заседания в ИК-6 точные сроки приговоров стали известны только спустя три часа после его оглашения.

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