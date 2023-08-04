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«Вас, а не меня хотят испугать». Алексей Навальный прокомментировал свой приговор  

20:37 • 04.08.2023

Алексей Навальный прокомментировал приговор, который сегодня ему вынес Мосгорсуд по «экстремистскому» делу. 

«19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима», — написал он. 

Также Навальный отметил, что цифра в приговоре — не для него. «Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть», — подчеркнул он. 

Кроме того, Навальный обратился к сторонникам и попросил не терять «воли к сопротивлению», так как Путин, по его словам, не должен достичь своей цели. 

4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу. Бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного по этому же делу осудили на восемь лет колонии общего режима. Из-за плохого качества трансляции заседания в ИК-6 точные сроки приговоров стали известны только спустя три часа после его оглашения. 

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