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В Ленобласти нашли мертвым пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат

11:16 • 04.08.2023

Тело 76-летнего пенсионера по имени Валерий Михайлович, чья фамилия не сообщается, нашли в его собственной квартире в Ленинградской области. 2 августа он был задержан при попытке поджечь военкомат во Всеволжске по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает издание  «Фонтанка» и телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным «Фонтанки», мужчина покончил с собой. «У дедушки не было детей, только брат: с его помощью и удалось попасть в квартиру — там его и обнаружили с признаками самоудушения», — уточняет Mash.

2 августа пенсионер попытался поджечь здание военного комиссариата во Всеволожске. Как пишет «Фонтанка», он метнул в его сторону две бутылки с зажигательной смесью, но они упали, не долетев до здания. Выбежавшие сотрудники быстро потушили возгорание, в результате никто не пострадал. Пенсионера задержали на месте и возбудили против него уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога, а затем отпустили из полиции с обязательством о явке.

Как пишет Mash, пенсионер 40 лет проработал на ВПК ведущим инженером. По данным телеграм-канала, поджечь военкомат ему велели телефонные мошенники. Перед этим они убедили мужчину продать жилье и перевести деньги «надежным людям», а затем совершить поджог, чтобы вернуть средства.

31 июля и 1 августа в разных российских городах произошло около десятка попыток поджога зданий военкоматов. Практически все задержанные говорили, что сделали это по указанию телефонных мошенников.

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