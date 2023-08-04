Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть его к власти и защитить Африку от России и ЧВК Вагнера

Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный от власти в результате военного переворота, обратился к властям США в колонке, опубликованной в американской газете The Washington Post. В ней он просит Вашингтон восстановить конституционный порядок в Нигере, а также оградить Африку от российского влияния через наемников ЧВК Вагнера.

«Я пишу эти строки как заложник. Нигер находится под атакой военной хунты, пытающейся свергнуть нашу демократию, и я лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены под стражу. Этот переворот, предпринятый 26 июля против моего правительства фракцией вооруженных сил, не имеет никакого оправдания. Если он обернется успехом, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира», — написал Базум.

По его словам, Нигер является «последним оплотом соблюдения прав человека» в регионе Сахель. Базум подчеркнул, что авторитарные правительства расположенных там Мали и Буркина-Фасо также пришли к власти в результате военных переворотов и сохраняют ее, благодаря поддержке наемников российской ЧВК Вагнера.

Теперь, по мнению Базума, Россия, используя ЧВК Вагнера, может распространить свое влияние на весь регион. Кроме того, текущим положением дел, как утверждает Базум, могут воспользоваться действующие в регионе террористические группировки.

«”Боко харам” и другие террористические движения наверняка воспользуются нестабильностью Нигера, используя нашу страну в качестве плацдарма для нападения на соседние страны и подрыва безопасности и свободы во всем мире», — написал Базум.

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и верховенство закона, — единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом», — заключил он.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера заблокировали Мохамеда Базума в его президентском дворце в столице страны Ниамее. При этом в офисе президента заявляли, что в попытке военного переворота участвуют только гвардейцы, тогда как вооруженные силы республики остались лояльны действующей власти.

На следующий день в эфире национального телевидения появился генерал-полковник Амаду Абдраман в сопровождении еще девяти военнослужащих в форме. Он объявил, что в стране приостанавливается работа всех учреждений, вводится комендантский час и закрываются границы.

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