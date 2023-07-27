В Нигере произошел военный переворот

В Нигере группа военных объявила об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом сообщает агентство Reuters.

В эфире национального телевидения появился генерал-полковник Амаду Абдраман в сопровождении еще девяти военнослужащих в форме. Он объявил, что в стране приостанавливается работа всех учреждений, вводится комендантский час и закрываются границы.

«Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и ухудшению в сфере безопасности», — сказал Абдраман. Он также предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера заблокировали Мохамеда Базума в его президентском дворце в столице страны Ниамее. При этом в офисе президента заявляли, что в попытке военного переворота участвуют только гвардейцы, тогда как вооруженные силы республики остались лояльны действующей власти.

Мохамед Базум — седьмой президент Нигера, пришедший к власти в 2021 году. Тогда за несколько дней до его инаугурации в стране уже произошла неудачная попытка государственного переворота.

Нынешний военный переворот стал в Нигере уже четвертым с момента обретения страной независимости в 1960 году.

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