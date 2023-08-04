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Силовики не пустили родителей Навального на оглашение приговора вопреки обещанию 

20:02 • 04.08.2023

Сотрудники колонии дали обещание родителям Навального пустить их в зал на оглашение приговора, но не сдержали его. Об этом Людмила и Анатолий Навальные рассказали «Медиазоне». 

Они смотрели трансляцию оглашения приговора в отдельной комнате. Издание отмечает, что она была такого же плохого качества, как и трансляция организованная для журналистов. 

Силовики не пустили родителей Навального на оглашение приговора вопреки обещанию 
Фото: Александра Астахова / «Медиазона»

Мосгорсуд сегодня вынес приговор Алексею Навальному и бывшему техническому директору ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному. Навального осудили на 19 лет колонии особого режима, а Холодного приговорили к восьми годам общего режима. 

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