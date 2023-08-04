Силовики не пустили родителей Навального на оглашение приговора вопреки обещанию 

Сотрудники колонии дали обещание родителям Навального пустить их в зал на оглашение приговора, но не сдержали его. Об этом Людмила и Анатолий Навальные рассказали «Медиазоне».

Они смотрели трансляцию оглашения приговора в отдельной комнате. Издание отмечает, что она была такого же плохого качества, как и трансляция организованная для журналистов.

Фото: Александра Астахова / «Медиазона»

Мосгорсуд сегодня вынес приговор Алексею Навальному и бывшему техническому директору ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному. Навального осудили на 19 лет колонии особого режима, а Холодного приговорили к восьми годам общего режима.

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