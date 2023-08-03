Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Александру по статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стали фотографии сумок и антивоенного граффити. Об этом она сама сообщила «Медиазоне».

По словам Александры, в материалах дела фигурируют несколько фотографий из ее инстаграма, на который подписаны 180 человек. Среди них есть снимок сумки с надписью «Нет войне», стикера «Мир», антивоенного граффити, а также фотография сумки с принтом «Sex is cool but putin`s death better». («Секс — это круто, но смерть Путина лучше»).

В конце июня домой к Александре пришли двое полицейских в штатском. По их словам, на девушку поступила жалоба из-за ее публикаций в соцсетях. Как сообщала правозащитная организация «Сфера», силовики тогда заявили, что Александру обвиняют в «пропаганде» ЛГБТ и «дискредитации» российской армии. Ее увезли в отдел и не дали связаться с адвокатом.

«Они сказали, если сейчас приезжает адвокат, мы вообще запустим всю правовую машину. Там еще что-то нароем-раскопаем и будет еще хуже», — рассказывала тогда Алесандра.

Спустя месяц Краснодарский суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде» из-за татуировки собаки в радужном шарфе.

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