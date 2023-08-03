Российская армия при отступлении минирует тела своих сослуживцев. Об этом сообщает Reuters.

Один из украинских саперов, 47-летний Владимир, рассказал агентству, что он обнаружил несколько тел российских солдат на заброшенной позиции. По словам Владимира, они выглядели странно: «Там было трое или четверо погибших. Два парня лежали друг на друге, что вызвало у нас подозрения, потому что, если бы был взрыв, их бы разбросало в разные стороны, а тут один лежит на другом».

Украинские саперы переместили тела с помощью стального крюка для обезвреживания минных ловушек и обнаружили под трупами противопехотную мину. Она в итоге взорвалась, но саперы не пострадали. По словам Владимира, российская армия минирует трупы, потому что знает, что украинские медико-эвакуационные группы поднимают и осматривают раненых и убитых.

Ранее сообщалось, что минные поля, оставленные российской армией, стали главным препятствием для украинского контрнаступления. Как писало издание The Washington Post, из-за этого украинцам пришлось сменить тактику: они стали медленно продвигаться вперед пешком без использования танков.

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