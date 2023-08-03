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В Ленинградской области осудили предпринимателя, который исписал свой магазин антивоенными лозунгами

13:08 • 03.08.2023

Предпринимателя из Ленинградской области Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам колонии, признав виновным в «повторной дискредитации армии». Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». 

Поводом для возбуждения дела стал пикет Скурихина в годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда он выложил фотографию, на которой стоит на коленях с плакатом «Прости, Украина». До вынесения приговора Скурихин находился под домашним арестом. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает издание SOTAvision со ссылкой на собственного корреспондента, который присутствовал на заседании.   

Первое уголовное дело о «дискредитации» российской армии против Скурихина в сентябре 2022 года возбудили из-за антивоенного поста и фотографии фасада его магазина. Скурихин исписал здание антивоенными лозунгами и названиями украинских городов, пострадавших от российских обстрелов. Тогда суд назначил ему запрет определенных действий. 

В мае 2022-го Скурихина также оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии. Поводом стал видеоролик, на котором предприниматель выступил против войны в Украине.  

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