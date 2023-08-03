Сергей Окрушко, арестованный по делу об организации взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, отказался от услуг адвоката всего через два дня после того, как договорился с ним о сотрудничестве. В то же время на его теле обнаружили гематомы, сообщает проект «Зона солидарности».

1 августа адвокат Захар Лебедев, который сотрудничает с «Зоной солидарности», посетил Окрушко в СИЗО и получил от него согласие на защиту. Однако уже 3 августа на встрече с адвокатами и следователем арестованный «чуть ли не дрожащим голосом» сказал, что отказывается от услуг Лебедева. Окрушко добавил, что хочет, «чтобы остался тот адвокат, который был до этого [то есть адвокат по назначению — прим. «Холода»], чтобы не затягивать следствие», рассказал Захар Лебедев.

Защитник попросил Окрушко зафиксировать отказ от его услуг письменно. Пока арестованный подписывал заявление, адвокат увидел гематому на его плече и предплечье. По словам Лебедева, еще 1 августа, когда он встречался с Окрушко в СИЗО, этой травмы у него не было. «На мой вопрос, откуда у него такие гематомы Сергей [Окрушко] не задумываясь сказал: "При задержании". На уточняющий вопрос, почему их не было, когда я был у него в СИЗО, Сергей неуверенно сказал, что проявились они только сейчас», — рассказал Лебедев. После этого защитник был вынужден покинуть здание ФСБ в сопровождении сотрудника.

«Мы уверены, что между 1 августа и сегодняшним днем Сергея Окрушко пытали в СИЗО или другом месте с целью склонить к отказу от независимого адвоката. Увы, на данном этапе преступники в погонах добились своей цели. Но мы приложим усилия, чтобы оказать Окрушко полноценную защиту и помощь», — говорится в сообщении «Зоны солидарности».

Самарский районный суд арестовал Сергея Окрушко 29 июля — его отправили в СИЗО на два месяца. Его подозревают в организации взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Телеграм-каналы писали, что Окрушко работал на этом заводе электриком. Его задержали на следующий день после взрыва на границе с Казахстаном. Окрушко призвал вину и раскаялся.

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