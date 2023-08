Американскую певицу Lizzo обвинили в домогательствах

Три танцовщицы, которые выступали с американской певицей Lizzo, обвинили ее в домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Об этом сообщает NBC News. Текст иска, поданного в Верховный суд Лос-Анджелеса, опубликовало издание Deadline. Иск адресован самой Lizzo (ее настоящее имя — Мелисса Вивиан Джефферсон), ее продюсерской компании и капитану танцевальной команды певицы Ширлин Куигли.

Одна из танцовщиц, Арианна Дэвис, рассказала, что Lizzo заставила ее трогать грудь обнаженной артистки в стриптиз-клубе в Амстердаме. В иске также сказано, что певица «приглашала участников своей команды по очереди трогать обнаженных артисток, ловить фаллоимитаторы, выпущенные из вагин артисток, и есть бананы из их вагин». Одного из своих охранников Lizzo уговорила снять штаны, обнажив ягодицы, после чего артист стрип-клуба ударил его кнутом.

Танцовщицы рассказали, что такие вечеринки не были обязательными для посещения, однако Lizzo лучше относилась к тем членам команды, которые их посещали, и риск их увольнения был минимален.

Дэвис также обвинила Lizzo в том, что она обратила внимание на то, что та набрала вес, и была этим недовольна. При этом Lizzo известна тем, что продвигает идеи бодипозитива, пишет NBC News.

Капитана танцевальной команды Ширлин Куигли обвиняют в том, что она публично высмеивала женщин, у которых был добрачный секс, делилась с ними непристойными сексуальными фантазиями, имитировала оральный секс и публично обсуждала девственность одной из истиц.

Другая претензия танцовщиц заключается в том, что они попросили компенсацию за простой в размере обещанных 50% от еженедельной зарплаты, но бухгалтер предложила им только 25%. Также она упрекнула женщин в том, что они ведут себя «неприемлемо» и «неуважительно». Истицы отмечают, что таким образом команда Lizzo общалась только с полными цветными участниками танцевальной команды.

В иске говорится, что Дэвис и еще одна бывшая танцовщица, Кристал Уильямс, начали выступать с Lizzo после участия в ее реалити-шоу «Watch Out for the Big Grrrls» в 2021 году. Позже танцовщиц уволили. Третью танцовщицу, Ноэль Родригес, команда Lizzo наняла в том же году после выступления в клипе «Слухи». Она уволилась в начале 2023-го.

