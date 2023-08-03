Российские власти купили 14-летней Ангелине Кулик, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, квартиру в Белгороде и автомобиль. Об этом сообщает издание Bel.ru. Девочка получит машину после совершеннолетия.

Кроме прочего, власти выплатят Кулик 6 миллионов рублей за смерть двух родителей и еще 500 тысяч рублей за ее собственные ранения. На ее имя планируется завести счет, куда будут поступать эти деньги. Как пишет Bel.ru, Ангелина Кулик будет получать по 28 тысяч рублей в месяц.

Сейчас Кулик находится в Пятигорске. Власти обещают устроить ее «в одну из лучших московских гимназий», чтобы у нее была возможность поступить «в хороший вуз».

О каких именно «властях» идет речь и из какого бюджета они планируют брать деньги, Bel.ru не уточнило. Где и за чей счет Ангелина Кулик будет жить в Москве, также не сообщается.

Последний взрыв на Крымском мосту произошел 17 июля. В результате погибла семейная пара из Белгорода — Алексей и Наталья Кулик. Их дочь Ангелина получила ранения.

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