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Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу

10:17 • 31.03.2023

Большое жюри, созванное окружным прокурором Манхэттена, проголосовало за утверждение обвинительного заключения по делу Дональда Трампа. 

В офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявили, что уже связались с адвокатом Трампа, для его передачи в прокуратуру. 

Детали обвинительного заключения будут известны после появления Дональда Трампа перед судьей в Манхэттенском суде лично, где ему будут официально зачитаны ны обвинения. 

Известно, что одно из обвинений заключается в том, что Трамп якобы фальсифицировал налоговые документы, внеся 130 тысяч долларов, выплаченные порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание, как расходы на юридические услуги. 

Источник: The New York Times, Элвин Брэгг

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