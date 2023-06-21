Журналист Иван Сафронов провел 17 дней в ШИЗО 

Журналист Иван Сафронов, осужденный по делу о «госизмене», сообщил, что первую половину июня он провел в ШИЗО. Об этом он рассказал в письме активистке Ольге Елсаковой, которое начал писать 1 июня, а закончил только 18 числа.

«Сегодня 18 июня, воскресенье, и закончить эту весточку я не смог из-за того, что в тот же день меня закрыли в ШИЗО, а после перевели в медчасть — и, видимо, во вторник вновь туда водворят», — цитирует письмо Сафронова правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Что стало причиной его водворения в ШИЗО — неизвестно. Сам Сафронов пишет, что «ожидать иного от российской пенитенциарной системы было бы как минимум наивно».

В сентябре 2022 года Московский городской суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «государственной измене». Два года, пока шло следствие, Сафронов находился в СИЗО и ни разу не смог позвонить близким.

Следствие утверждает, что Сафронов якобы передавал информацию, содержащую гостайну, иностранным гражданам в интересах западных разведок. Сейчас Сафронов отбывает наказание в исправительной колонии № 7 Красноярского края. Его этапировали туда в конце февраля 2023 года. 11 мая впервые за три года Сафронов увиделся с мамой и сестрой.

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