Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они договорились о визите Путина в Турцию, сообщили в пресс-службе Эрдогана.

«Заявив, что во время российско-украинской войны не следует предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он рассматривает как “мост мира”», — говорится в сообщении.

Кроме того, турецкий лидер добавил, что цены на зерно за последние две недели увеличились на 15%, при том что во время действия «зерновой сделки» фиксировалось их снижение на 23%. Он заявил, что долгосрочное закрытие «зерновой сделки» «никому не принесет пользы».

В Кремле информацию о визите Путина в Турцию не подтвердили. Там сообщили, что очередное продление «зерновой сделки» «потеряло смысл». Также в сообщении Кремля говорится, что Путин и Эрдоган договорились о дальнейшем сотрудничестве в развитии торгово-экономических связей, в сфере энергетики и туризма.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что поговорит с Путиным о «зерновой сделке». Он выражал надежду на то, что выполнение соглашения продолжится без перерыва.

Соглашение под названием «зерновая сделка» позволяло безопасно экспортировать украинское зерно из черноморских портов. Россия официально прекратила свое участие в соглашении 17 июля.

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