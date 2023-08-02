Силовики убили кошку при обыске у пенсионера, приговоренного к трем годам колонии за антивоенные комментарии

В ходе обысков у новосибирского пенсионера Тахира Арсланова, которого 2 августа приговорили к трем годам колонии по делу о призывах к терроризму, силовики убили кошку. Об этом сообщила депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина. Она присутствовала на суде во время объявления приговора Арсланову.

«Спросила его: есть ли дома животные, за которыми надо будет присмотреть. Оказывается, была кошка, убили во время обыска. Элемент запугивания, наверное…», — написала Каверзина.

2 августа Первый Восточный окружной военный суд Новосибирска признал Арсланова виновным в призывах к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам из-за двух комментариев во «ВКонтакте». В одном из них пенсионер назвал полномасштабное вторжение России в Украину «захватнической войной кремлевских фашистов», а во втором высказался о поджоге военкомата в Новосибирске в сентябре 2022 года.

О возбуждении уголовного дела в отношении Арсланова стало известно 29 июля. В этот день депутат Каверзина опубликовала письмо, которое ей написал Арсланов. Он рассказал, что у него дома прошло два обыска. «По полной программе, с взламыванием двери и допросом до пяти утра, а я такой веселухи уже не выдерживаю, потому как мне 67 лет, я на пенсии давно», — сказал Арсланов. Он добавил, что во время обыска силовики «потоптали овощи» и наклеили надпись с матерными словами у него дома.

Позднее Арсланов рассказал изданию SotaVision, что его дочь живет в Киеве. «Когда их начали бомбить, я просто разум потерял, начал писать антивоенные комментарии. У меня ребенок в бомбоубежище, понимаете?», — сказал он.

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