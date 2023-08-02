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В Новосибирске пенсионера приговорили к трем годам колонии за два антивоенных комментария

15:21 • 02.08.2023

Суд в Новосибирске приговорил 67-летнего Тахира Арсланова к трем годам колонии, признав виновным в «призывах к терроризму». Об этом пишет издание «ОВД-Инфо».

По его данным, поводом для возбуждения уголовного дела против Арсланова стали два его комментария во «ВКонтакте». В одном из них он назвал полномасштабное вторжение России в Украину «захватнической войной кремлевских фашистов», а во втором высказался о поджоге военкомата в Новосибирске в сентябре 2022 года. 

В ходе процесса прокурор просил суд приговорить Арсланова к шести годам лишения свободы. Сам Арсланов на суде говорил, что жалеет о комментариях, «но никаких противоправных действий совершать не собирался».

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