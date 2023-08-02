Warner Bros. извинилась перед японцами за мемы о «Барбенхаймере»

Японское подразделение американской компании Warner Bros. Pictures извинилось перед японцами за мемы о «Барбенхаймере». Соответствующее письмо опубликовано в официальном твиттер-аккаунте «Барби» в Японии.

В нем говорится, что движение «Барбенхаймер» было придумано фанатами, которые призывали смотреть и фильм «Барби» от Warner Bros., и «Оппенгеймер» от Universal Pictures, которые вышли в прокат в один день. «Это движение не является официальным», — говорится в японском аккаунте «Барби» в твиттере.

«Оппенгеймер» — это биографический фильм Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В картине затрагивается в том числе тема сброса атомных бомб на японские Хиросиму и Нагасаки. Как пишет издание Vice, ранее американский аккаунт «Барби» в твиттере опубликовал пост со словами «Это лето будет незабываемым» в ответ на совместную фотографию Оппенгеймера и Барби на фоне атомного взрыва. Сейчас этот пост удален.

«Мы считаем крайне прискорбной необдуманную реакцию официального аккаунта американской штаб-квартиры “Барби” на сообщения фанатов в соцсетях, возникшее в результате этого движения. Мы очень серьезно относимся к этой ситуации и требуем, чтобы американский штаб принял соответствующие меры. Мы приносим свои извинения всем, кого обидела эта серия невнимательных ответов», — сказано в письме Warner Bros.

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