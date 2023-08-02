В Курской области, которая граничит с Украиной, начали вооружать отряды добровольной народной дружины. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Старовойта, сформированные в области отряды добровольной дружины оказывают «дополнительную помощь» военным, Росгвардии, полиции и пограничникам.

В тот же день стало известно, что оружие выдали отрядам территориальной обороны в Белгородской области. Они получили автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вооружение подобных подразделений «необходимой мерой» на фоне атак со стороны Украины.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.