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В граничащей с Украиной Курской области дружинникам начали раздавать оружие

16:05 • 02.08.2023

В Курской области, которая граничит с Украиной, начали вооружать отряды добровольной народной дружины. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Старовойта, сформированные в области отряды добровольной дружины оказывают «дополнительную помощь» военным, Росгвардии, полиции и пограничникам.

В тот же день стало известно, что оружие выдали отрядам территориальной обороны в Белгородской области. Они получили автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вооружение подобных подразделений «необходимой мерой» на фоне атак со стороны Украины.

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