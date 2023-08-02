Отряды теробороны в Белгородской области получили оружие

В Белгородской области сформированные там отряды территориальной самообороны начали получать оружие. Об этом пишет местное издание «Фонарь ТВ».

По его данным, церемонию передачи вооружения посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной... Порядок применения оружия будет доведен дополнительно через командиров полка, командиров батальона», — заявил он. Как сообщается отряды теробороны получили стрелковое оружие, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал раздачу оружия отрядам теробороны «необходимой мерой». «Главное, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством – это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — сказал он.

24 мая 2023 года Гладков сообщил, что в Белгородской области создали семь батальонов территориальной обороны общей численностью три тысячи человек.

По его словам, они тренируются в регионе с ноября 2022 года и уже являются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение.

При этом Гладков отметил, что бойцам этих отрядов пока не выдали оружие, но власти региона ищут законную возможность им его предоставить.

Спустя несколько дней власти региона также сообщили, что во время рейда подразделений «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», воюющих на стороне ВСУ, на территорию Белгородской области 22 мая 2023 года был убит один из командиров местной самообороны. Тогда Гладков назвал погибшего мирным жителем.

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