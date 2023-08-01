Перераспределение бюджетных расходов на мобилизацию в пользу российских пенсионеров позволило бы увеличить ежемесячные выплаты 42 миллионам россиян на 2213 рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты «Холода», который проанализировал итоги пенсионной реформы, объявленной президентом России Владимиром Путиным пять лет назад.

Говоря о неизбежности пенсионной реформы пять лет назад, Владимир Путин настаивал, что необходимые для тогдашней балансировки бюджета Пенсионного фонда 1,7 триллиона рублей — огромная сумма, с которой не сможет справиться российский бюджет. Отказ же от повышения пенсионного возраста угрожает российской экономике застоем и технологическим отставанием, настаивал тогда Владимир Путин.

С поправкой на инфляцию дефицит в 1,7 триллиона рублей в 2018 году — это примерно 2,32 триллиона в 2023 году, что в четыре раза ниже оборонных расходов России в 2023 году (9,4 триллиона рублей) и в 3,2 раза ниже аналогичных расходов за 2022 год (7,5 триллиона). Более того, даже частичные расходы на мобилизацию россиян могли бы увеличить вылаты пенсионерам более чем на две тысячи рублей в месяц.

Согласно подсчетам «Холода», расходы на мобилизованных граждан составляют более 92,43 миллиарда рублей в месяц (более 1,1 триллиона рублей в год). Речь идет о 318 тысячах мобилизованных осенью 2022 года, а также о гражданах, которых привлекли на контрактную службу с начала 2023 года (примерно 156 тысяч человек). В сумме это дает 474 тысячи человек, минимальная зарплата которых составляет 195 тысяч рублей.

Согласно актуальным данным Росстата, в России более 41,7 миллиона пенсионеров, простое перераспределение средств в их пользу позволило бы увеличить пенсии на 2213 рублей в месяц или на 12,4%.

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