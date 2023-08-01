Российские власти провалили главную задачу пенсионной реформы

Объявляя о проведении пенсионной реформы в 2018 году, российские власти и Владимир Путин, в частности, утверждали, что эта необходимая мера приведет к росту пенсий и позволит стабилизировать пенсионную систему России. Спустя пять лет после повышения пенсионного возраста, финансы пенсионной системы действительно удалось стабилизировать, а вот повысить пенсии россиян — не вышло, свидетельствуют подсчеты «Холода».

В начале 2018 года средний размер пенсии россиян составлял 13 360 рублей, а на начало 2023 года — 17 825 рублей (рост на 33,42%). Накопленная инфляция же за аналогичный период составила 36,75%, выходит, чтобы в 2023 году сохранить пенсии россиян на уровне 2018 года, она должна была составить 18 270 рублей, что на 445 рублей больше, чем миллионы россиян получали на самом деле.

Если оценивать размер пенсии через показатель средней зарплаты по России, то динамика еще хуже. С 2018 года доля пенсии от средней зарплаты по стране падает: с 30,6% в 2018 году до 27,8% в 2022-м. Причем происходит это не из-за роста доходов работающих россиян, а именно из-за стагнации доходов пенсионеров.

Похожая динамика прослеживается, если конвертировать российские пенсии в доллары США. В американской валюте рост размера пенсии немного опередил инфляцию за пятилетку — 20,41% в долларах. В 2018 году пенсия россиян составляла примерно 214 долларов, а на начало 2023 года — 264,2 доллара. Получать пенсию в американской валюте оказалось даже выгоднее, чем в рублях: 214 долларов в ценах 2023 года — это 257,2 доллара, то есть на 7 долларов меньше, чем в реальности получали россияне на начало года. Выходит, что реальный рост пенсий за пять лет в долларах составил всего лишь 7 долларов, в рублях же россиянам все еще не доплачивают.

Более того, долларовый показатель обязательно снизится в 2023 году ввиду более высокого курса валют. До 2022 года долларовый эквивалент пенсий россиян точно также снижался, внезапный рост произошел благодаря жестким мерам Банка России, который ограничил свободную конвертацию валюты на российском рынке после начала войны с Украиной.

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