В Челябинской области предъявили обвинения похитителю и его матери 

Жителю Челябинской области, который 14 лет удерживал в своем доме девушку, предъявлено обвинение в похищении человека, изнасиловании и убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет.

Его мать, которая, предположительно, знала о действиях сына и покрывала его, обвинили в похищении человека. Ведомство ходатайствовало об аресте обоих обвиняемых.

Накануне стало известно, что женщине по имени Екатерина, которую Владимир 14 лет назад привел в свой дом и запер там, удалось сбежать. Она рассказала, что все эти годы подвергалась сексуализированному насилию и избиениям. Кроме того, она стала свидетелем убийства предыдущей жертвы похитителя.

Ранее агентство РИА «Новости» сообщало, что полицейские обнаружила во дворе дома Владимира ее останки. Предположительно, он убил женщину в 2010-2011 годах.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.