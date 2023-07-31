Житель Челябинской области 14 лет удерживал в своем доме похищенную девушку. Она смогла сбежать, когда у него обострилось психическое заболевание, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, осенью 2009 года подозреваемый познакомился с 19-летней девушкой и привез ее в частный дом в пригороде. Baza, ссылаясь на источники среди силовиков, сообщает, что мужчину зовут Владимир, а похищенную девушку — Екатерина. Она, как пишет телеграм-канал, рассказала следователям, что все 14 лет Владимир подвергал ее физическому и сексуализированному насилию, почти все время держал в комнате и выпускал только для работы по дому и помощи его матери. По данным Baza, девушка ухаживала за ней, готовила и убиралась.

Когда Владимир уходил из дома, он связывал Екатерину, заклеивал рот скотчем и пристегивал к балке. По словам девушки, однажды он познакомил ее с женщиной, которую представил своей женой, но позже выяснилось, что это ложь. Екатерина рассказала, что женщина пыталась позвать на помощь, после чего Владимир несколько раз ударил ее ножом, а затем расчленил и закопал тело на участке.

Агентство РИА «Новости» уточняет, что полицейские обнаружила во дворе дома ее останки. Предположительно, Владимир убил ее в 2010-2011 годах.

«Катя рассказала, что не просила о помощи и долгое время боялась побега, потому что за ней всегда ходил Владимир с ножом. Кроме того, она помнила, как “завершились” его отношения с “женой”», — пишет Baza.

В последнее время Владимир сильно пил и угрожал убить Екатерину и свою мать, которая в итоге и вызвала скорую психиатрическую помощь. Владимира отправили в больницу, а Екатерина смогла сбежать и сейчас дает показания. Следственный комитет возбудил дело по статье «похищение человека».

Соседи рассказали изданию 74 ru, что все это время ничего странного не замечали. По словам одних, дом «выглядел нежилым». Другие соседи сообщили, что Владимир и его мать ни с кем не общалась.

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