Центральный районный суд Челябинска освободил из-под стражи мать Владимира Ческидова, обвиняемого в том, что он 14 лет удерживал в своем доме женщину по имени Екатерина и подвергал ее физическому и сексуализированному насилию. Об этом пишет местное издание 74 ru.

По версии следствия, 72-летняя Валентина Ческидова, которая жила со своим сыном и его жертвой в одном доме, знала о происходящем. Ей предъявили обвинение в похищении человека, следствие ходатайствовало о ее аресте, но суд решил отпустить Ческидову под подписку о невыезде.

По словам Ческидовой, похищенная 14 лет назад Екатерина «пристроилась» к ее сыну, жила «как королева» и «ничего не делала, не работала».

«Она могла уйти, у нас двери все открыты», — сказала журналистам Ческидова уже после заседания суда. В свою очередь, соседка Ческидовых рассказала журналистам, что часто бывала у них в дома, но никогда не видела там никого, кроме мужчины и его матери.

Ранее сегодня суд арестовал самого Владимира Ческидова до 30 сентября. Ему предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Судебное заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Суд счел, что разглашение сведений «может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство».

Накануне стало известно, что Екатерине, которую Владимир 14 лет назад привел в свой дом и запер там, удалось сбежать. Она рассказала, что все эти годы подвергалась сексуализированному насилию и избиениям. Кроме того, она стала свидетелем убийства предыдущей жертвы похитителя. Ее останки нашли закопанными во дворе дома Ческидовых. Предположительно, Ческидов убил ее в 2010-2011 годах.

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