Александр Лукашенко назвал шуткой собственное заявление о том, что наемники ЧВК Вагнера хотят сходить на экскурсию в Польшу. Об этом пишет белорусское издание «Белта».

На встрече с Владимиром Путиным 23 июля Лукашенко сказал, что его «начали напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, потому что они «хотят на Запад».

«”Хочется на Запад. Разрешите нам”. Говорю, вам зачем на Запад? “Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув”», — сказал тогда Лукашенко.

Сегодня во время общения с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе Беларуси Лукашенко объяснил свои слова. «Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом — прим. “Холода”) воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что власти Польши должны быть благодарны, так как он «держит и обеспечивает “вагнеровцев”». «Пусть еще скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо», — сказал Лукашенко.

В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что около сотни наемников ЧВК Вагнера, которые после неудавшегося мятежа дислоцируются в Беларуси, переброшены в район Сувалкского коридора рядом с польской и литовской границами.

По его данным, наемники «будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши для ее дестабилизации». Моравецкий также назвал ситуацию «шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию».

Лукашенко на это ответил, что Беларуси «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор, а перемещения наемников ЧВК Вагнера он объяснил тем, что они обучают белорусских военнослужащих.

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