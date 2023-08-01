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Казахстан экстрадирует в Россию ближайшего соратника осужденного за «госизмену» основателя Group-IB

15:04 • 01.08.2023

Казахстан отказался передать США россиянина Никиту Кислицина — одного из руководителей компании в сфере кибербезопасности F.A C.C.T. (раньше она называлась Group-IB). Его экстрадируют в Россию. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов. 

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня 2023 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в том, что в 2012 году он получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn, а также к серверам Dropbox и Formspring. В результате были похищены, а затем выставлены на продажу данные и пароли 117 миллионов человек. 

В то же время в России Кислицина обвиняют в аналогичных преступлениях. 28 июня 2023 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о неправомерном доступе к данным. Кроме того, на родине Кислицина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. 

Как пишет «Коммерсантъ», Кислицин является ближайшим человеком к основателю Group-IB Илье Сачкову. Его 26 июля приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене».

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