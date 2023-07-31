Власти Великобритании не стали признавать ЧВК Вагнера террористической организацией. Поводом для этого стала попытка военного мятежа наемников и слова Путина о том, что ЧВК финансировалась государством. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Журналисты отмечают, что «ключевая роль» наемников Пригожина в реализации политики Путина в Африке была очевидна, но формально это была «частная армия». После заявления Путина о том, что ЧВК Вагнера полностью финансировалась российским государством, признать ее террористической организацией стало сложнее.

Как пояснили собеседники издания, после этих слов Путина внесение ЧВК Вагнера в черный список «означало бы запретить деятельность организации российского правительства, что было бы крайне необычно и повлекло бы за собой целый ряд дипломатических и юридических сложностей».

Тем не менее, по данным газеты, министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и заместитель министра по вопросам безопасности Том Тугендхат не оставили намерений признать ЧВК Вагнера террористической.

Если это будет сделано, то посещение собраний ЧВК Вагнера, призывы к ее поддержке и публичное ношение ее символики будет уголовно наказуемым в Великобритании. Это поставит ЧВК в один ряд с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каеда», пишет The Times.

В конце июня, спустя несколько дней после мятежа ЧВК Вагнера, Владимир Путин на встрече с военными сказал, что Россия «полностью» финансировала деятельность наемников. За год они получили из бюджета почти 200 миллиардов рублей.

Позже сотрудник телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК Вагнера получила по государственным контрактам почти 860 миллиардов рублей, а холдинг Евгения Пригожина «Конкорд» оказал услуги на 845 миллиардов рублей.

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