Российско-украинская команда выиграла крупный турнир по Dota 2

Команда Team Spirit, состоящая из российских и украинских игроков, выиграла киберспортивный турнир по Dota 2 Riyadh Masters. Об этом сообщает РБК.

В финале турнира, прошедшего в Эр-Рияде, Team Spirit победила Team Liquid со счетом 3:1. Этот турнир является одним из крупнейших соревнований в киберспорте. Его общий призовой фонд составил 15 миллионов долларов. Победитель получил пять миллионов, а команда, занявшая второе место, — два с половиной миллиона долларов.

Как отмечает издание, финальный матч собрал рекордное для этой дисциплины количество зрителей в 2023 году. Его посмотрели почти полмиллиона человек.

В составе Team Spirit выступают россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. В 2021 году они победили в главном турнире по Dota 2 — The International. В 2022 году после начала войны в Украине команда, до этого базировавшаяся в Москве, переехала в Белград.

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