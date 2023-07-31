Судья Московского городского суда Сергей Артемов рассмотрел апелляцию на продление ареста режиссерки Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук и оставил обеих в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Беркович и Петрийчук обвиняются в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Они присутствовали на заседании по видеосвязи из следственного изолятора.

В ходе заседания адвокат со стороны защиты Ксения Карпинская сообщила, что 24 мая она подала заявление против автора «деструктологической» экспертизы Романа Силантьева. Его попросили проверить по статье о разжигании ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК). Сейчас заявление рассматривают в прокуратуре и МВД Москвы. По словам Карпинской, поводом стало то, что Силантьев в своих интервью радикально высказался о евреях. «Это делает Силантьев, а под стражей у нас находится Беркович [и Петрийчук]», — сказала адвокат.

Также сторона защиты настаивала, что с Беркович и Петрийчук не проводятся никакие следственные действия. Сама Женя Беркович, выступая на суде, пожаловалась на условия содержания в СИЗО и рассказала, что однажды ее забыли вернуть в камеру с прогулки.

Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин провел параллель между спектаклем «Финист Ясный Сокол» и фильмом Тимура Бекмамбетова «Профиль», в котором также описывается попадание людей под влияние террористов. Петрийчук добавила, что знает несколько документальных фильмов на эту тему, и что все они находятся в открытом доступе и не вызывают претензий следствия. Несмотря на все это судья Сергей Артемов оставил решение о продление ареста фигуранток в силе.

30 июня Хамовнический суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября. На этом заседании адвокат Сергей Бадамшин продемонстрировал официальный ответ из Минюста о том, что «деструктологическая» экспертиза Силантьева, которая лежит в основе уголовного дела, не может быть доказательством из-за своей ненаучности. Через неделю следствие назначило новую экспертизу.

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с 5 мая 2023 года. Их преследуют по уголовной статье об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» — о судьбе россиянок, которые решили выйти замуж за радикальных исламистов и уехали к ним в Сирию. В 2022 году постановка получила две «Золотые маски» — за работу драматурга и лучшие костюмы.

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