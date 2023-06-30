Беркович и Петрийчук останутся под арестом до 10 сентября

Режиссерка Женя Беркович и сценаристка Светлана Петрийчук останутся под арестом до 10 сентября, передает корреспондент «Медиазоны» из зала Хамовнического районного суда Москвы. Судья Екатерина Пахомова приняла решение о продлении ареста несмотря на то, что Минюст признал экспертизу из дела ненаучной.

В деле Беркович и Петрийчук содержится «деструктологическая экспертиза» авторства религиоведа Романа Силантьева. В ней он, как писала «Медуза», утверждает, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство». Перед началом заседания Сергей Бадамшин — один из адвокатов Петрийчук — опубликовал ответ Российского официального центра судебной экспертизы при Минюсте на свой адвокатский запрос. В документе говорится, что «деструктологическая экспертиза» не может быть доказательством в суде, так как «дектруктология» не является наукой.

«По данной категории дел назначаются и проводятся судебные лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы. Такие экспертизы проводятся в РФЦСЭ. “Комплексные деструктологические” и прочие аналогичные (с надуманными названиями) экспертизы в этих документах не упоминаются по причине отсутствия в них научной обоснованности», — говорится в ответе министерства.

Ранее более 30 российских ученых подписали открытое письмо с требованием прекратить использование псевдонаук в качестве направлений судебной экспертизы. Среди подписантов были сооснователи «Диссернета» Андрей Ростовцев и Андрей Заякин, директор Института русского языка РАН Федор Успенский и член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

Выступая в суде, Женя Беркович попросила изменить ей меру пресечения на домашний арест, чтобы она могла находиться со своими приемными дочерьми: «Я сейчас мама, а не режиссер. Надо сидеть дома? Я буду сидеть дома. И за два месяца, господин следователь, можно было придумать хоть одно обоснование, почему я не могу сидеть дома. Просто иметь возможность обнять детей, которые сходят с ума в буквальном смысле слова! Они знают, что такое мама в тюрьме. Они провели большую часть жизни в детском доме. Они знают, что если мама в тюрьме, то она не вернется», — сказала она.

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с 5 мая 2023 года. Их преследуют по уголовной статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» — о судьбе россиянок, которые решили выйти замуж за радикальных исламистов и уехали к ним в Сирию. В 2022 году постановка получила две «Золотые маски» — за работу драматурга и лучшие костюмы.

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