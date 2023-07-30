В Петербурге по делу о шпионаже арестовали иностранца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Ивана Забавского по делу о шпионаже (статья 276 УК). Апелляция на его арест пройдет 1 августа, обратила внимание «Медиазона».

Подробностей по делу нет. Как пишет издание, обвинение в шпионаже предъявляют иностранным гражданам, а процессы по этой статье проходят в закрытом режиме.

В мае Лефортовский районный суд Москвы арестовал по обвинению в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины Ление Умерову. Она жила в Крыму, а после его аннексии переехала в Киев. В декабре 2022 года Умерова решила вернуться на полуостров, чтобы навестить больного раком отца. Из-за войны она ехала через Болгарию, Румынию и Грузию. 4 декабря российские силовики задержали Умерову на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Сначала ее обвинили в нарушении правил пересечения границы, затем составляли на нее протоколы о неповиновении полицейским, а в мае ей предъявили обвинение в «шпионаже».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.