В России арестовали гражданку Украины по обвинению в «шпионаже». Ее задержали по дороге в Крым к больному раком отцу

Лефортовский районный суд Москвы арестовал 25-летнюю гражданку Украины и крымскую татарку Ление Умерову по обвинению в «шпионаже». Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на базу данных московских судов.

По данным издания, Умерова жила в Крыму, а после его аннексии Россией переехала в Киев. В декабре 2022 года она решила вернуться на полуостров, чтобы навестить больного раком отца. Из-за войны добираться в Крым из Украины ей пришлось через Болгарию, Румынию и Грузию.

В ночь на 4 декабря российские силовики задержали Умерову на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Позже на нее составили протокол о нарушении правил пересечения границы, оштрафовали на две тысячи рублей и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, где ее продержали более трех месяцев в ожидании депортации.

Защита Умеровой обжаловала решение о ее депортации, а в марте кассационная инстанция его отменила. После этого ее сразу снова задержали.

«На выходе из суда Ление ждали неизвестные люди, которые надели ей на голову мешок, посадили в автомобиль и привезли в незнакомый район Владикавказа. Ее высадили из машины, сразу подъехали сотрудники полиции, которые потребовали от нее проехать в отдел», — пишет издание «Грати».

Следующие два месяца Умерова также провела под арестом — силовики четыре раза подряд составляли на нее протоколы о неповиновении полицейскому, по каждому из которых ее приговаривали к 15 суткам ареста.

«Первый раз якобы она не отдавала документы, второй раз — якобы она не отдавала телефон, третий раз — как будто она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый раз у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины», — рассказал ее отец Резван Умеров.

Срок последнего ареста Умеровой истекал 12 мая, однако 4 мая ее вывезли из Владикавказа в Москву, где предъявили обвинение в «шпионаже» и отправили в СИЗО.

Источники: «Медиазона», «Грати»

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