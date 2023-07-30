Лефортовский районный суд Москвы арестовал петербуржца Вячеслава Лутора по делу о госизмене (статья 275 УК) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу московских судов.

В этой же базе есть информация о двух предыдущих административных арестах Лутора. В первый раз его отправили в СИЗО 11 июля — по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.й КоАП). Сколько времени он провел под арестом, не сообщается. Судя по постановлению Солнцевского районного суда Москвы, Лутор «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками» в аэропорту.

Во второй раз Лутора арестовали на 15 суток по статье о неповиновении сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Поводом стало то, что мужчина якобы отказался предъявить силовикам свой паспорт. «Медиазона» сообщает, что Лутор должен был выйти из спецприемника 29 июля, в день, когда его снова арестовали — на этот раз по делу о госизмене.

Издание предполагает, что Вячеслав Лутор — это 33-летний работник банка из Санкт-Петербурга.

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