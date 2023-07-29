Следственный комитет возбудил новое уголовное дело после нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом Немов сообщил Федеральной палате адвокатов.

Новое дело возбуждено по шести статьям: о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 127 УК), воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов (часть 3 статьи 144 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК), неправомерном завладении автомобилем (пункты «а, в» части 2 статьи 166), угрозе убийством и причинении вреда здоровью в отношении прокурора, следователя или защитника (часть 4 статьи 296 УК), а также о похищении, уничтожении или сокрытии официальных документов (часть 1 статьи 325 УК).

Кроме того, в деле появился еще один потерпевший — водитель такси, который вез Немова и Милашину из аэропорта.

Ранее по факту нападения на журналистку и адвоката было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (пункты «г, д, з» части 2 статьи 112 УК) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункты «а, в» части 2 статьи 115 УК). Новое дело объединено в одно производство с возбужденным ранее.

По словам Александра Немова, новый перечень статей соответствует его оценке произошедшего. «Положительно удивило наличие статьи о воспрепятствовании правосудию. То есть следствие восприняло мои показания о том, что нападение было связано с моей работой по уголовному делу в качестве защитника». Адвокат Немова Евгений Рубинштейн отметил, что возбуждение нового уголовного дела стало возможным благодаря подробным показаниям пострадавших.

В то же время Александр Немов, которого ранили ножом в ногу, считает, что параллельно СК должен возбудить дело о причинении вреда здоровью вплоть до гибели (часть 4 статьи 111 УК). «Всем известно, что в ноге проходят жизненно важные сосуды. И человек, наносящий удар, должен был это понимать», — сказал адвокат.

На Александра Немова и Елену Милашину напали 4 июля, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой. Адвоката и журналистку сильно избили, а затем отобрали и разгромили их технику. Нападавшие приставляли пистолет к головам Немова и Милашиной и угрожали их застрелить. Елене Милашиной сломали несколько пальцев рук, требуя разблокировать телефон.

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