Журналистку украинского издания «Грати» Лутфию Зудиеву, которую накануне задержали у здания Верховного суда в Симферополе, оштрафовали на 12 тысяч рублей.

На Зудиеву и других задержанных составили протоколы по статье об организации единовременного массового пребывания граждан, пишет «ОВД-Инфо». «Грати» уточняют, что все они пытались попасть на заседание по рассмотрению апелляционной жалобы по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, которых обвиняют в диверсии. При этом издание подчеркивает, что Зудиева приехала к Верховному суду в Симферополе по редакционному заданию.

Вместе с Зудиевой 27 июля полицейские задержали еще 12 человек. Троих из них также оштрафовали. А журналиста издания «Грани» Куламета Ибраимова арестовали на пять суток.

В конце сентября 2022 года Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Асана Ахтемова осудили на 15 лет колонии строгого режима, а Азиза Ахтемова приговорили к 13 годам.

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