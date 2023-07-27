В аннексированном Крыму задержали украинскую журналистку 

В аннексированном Крыму задержали журналистку украинского издания «Грати» Лутфию Зудиеву. Она по заданию редакции должна была освещать судебный процесс по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых. Их обвиняют в диверсии.

Зудиеву сначала не пустили на процесс, а затем задержали у здания Верховного суда в Симферополе. «Зудиева показала полицейским пресс-карту и сказала, что выполняет редакционное задание, однако они проигнорировали ее ответ», — пишет издание.

После этого Зудиеву привезли в Железнодорожный районный отдел полиции города. Там, по информации «Грати», ее угрозами пытались заставить сдать отпечатки пальцев и образцы слюны, но она отказалась.

В результате в отношении журналистки составили административный протокол об «участии в массовом одновременном пребывании граждан в публичном месте вблизи Верховного суда Крыма с целью дальнейшего освещения в СМИ».

Вместе с Зудиевой силовики также задержали еще 12 человек — это родственники и друзья подсудимых, которые пытались попасть на заседание.

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