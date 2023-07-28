Украинская саблистка Ольга Харлан, которую сняли с чемпионата мира после отказа пожать руку сопернице из России Анне Смирновой, рассказала, что глава международной спортивной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис разрешил ей этого не делать. Об этом пишет AFP.

По данным агентства, Кациадакис заверил Харлан, что после поединка она может не пожимать руку россиянке, выступающей под нейтральным флагом, как того требуют правила, а вместо этого лишь соприкоснуться клинками.

«Я думала, что он дал слово и что я в безопасности, но, видимо, нет. Эта федерация никогда не изменится», — сказала Харлан. Кациадакис стал главой международной спортивной федерации фехтования вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. На этом посту он сменил российского миллиардера Алишера Усманова.

Накануне Харлан отстранили от дальнейшего участия в чемпионате мира по фехтованию. После победы в 1/32 финала индивидуального турнира она выставила саблю в сторону соперницы из России, а спустя какое-то время ушла с дорожки.

Согласно правилам, без рукопожатия поединок не считается законченным, но судьи не стали отменять его результат. Однако теперь Харлан не сможет участвовать в командных соревнованиях на чемпионате мира. Они считаются квалификационными для Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

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