ЛГБТК+ группа «Выход» и группа помощи трансперсонам «Центр Т» опубликовали петицию с призывом упростить процедуру получения политического убежища для трансгендерных россиян в Евросоюзе.

Авторы обращаются к комиссарам ЕС, комиссару ООН по правам человека и председателям комитетов Европарламента. Они просят принять необходимые законодательные инициативы на уровне ЕС и отдельных стран, чтобы позволить трансперсонам из России найти убежище за границей. «Не каждый трансгендер в России желает покинуть родину. Однако эта возможность потенциально может изменить жизнь десятков, если не сотен людей, и расширить возможности тысяч других», — говорится в петиции.

В тексте также сказано, что в России сформировалась небезопасная среда для трансперсон, поэтому те, кто решил уехать, должны иметь возможность найти убежище в других странах, где их жизнь и здоровье не будут подвергаться опасности.

В июле 2023 года в России приняли закон, запрещающий трансгендерный переход. Теперь трансперсоны не могут усыновлять детей, менять гендерный маркер в документах, делать операции и принимать препараты для завершения перехода.

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